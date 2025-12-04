Hacía falta seguro social: colectiveros

Tras el anuncio de que trabajadores del volante podrían tener seguro social el próximo año, choferes de colectivos de Tuxtla Gutiérrez aseguraron que este beneficio, promovido por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar fue esperado por años y confían que finalmente pueda concretarse.

Testimonios

Antonio Domínguez, chofer de colectivo desde hace 20 años, mencionó que esta es una buena oportunidad para trabajadores del volante, misma que ya hacía falta. Durante el tiempo laborado ha pasado por temas de salud y siempre los gastos han sido solventados en servicio particular con recursos propios.

“La verdad nunca hemos contado con seguro, nosotros tenemos que ver por nuestros propios gastos médicos y con esta oportunidad la verdad estaría muy bien”, expresó

Usualmente la cifra por atender una emergencia de salud oscila por arriba de los mil pesos entre consulta y medicamentos, todo depende del tipo de atención que se requiere, aseguró Jovany Conrado, otro conductor de la ruta uno.

Por su parte, Martín Estrada quien lleva 29 años laborando en el sector transportista, dijo que esta es una ventana de oportunidad para que próximamente tengan nuevos beneficios como poder tener acceso a adquirir una vivienda de Infonavit.

En contra

Sin embargo, no toda opinión fue positiva, en algunos aún persiste la duda sobre la certeza de este proyecto, ante las constantes promesas de ayuda a los trabajadores han perdido la confianza.

“Hasta no ver no creer, todos hemos sufrido y siempre vamos al día, es una buena opción para los transportistas pero hace falta mas por mejorar”, aseguró Luis, conductor de colectivo desde hace 22 años.

El tema del salario y descuentos también es una duda que ronda alrededor de los transportistas, pues aseguran que viven al día y un descuento afectaría a sus ingresos. “No sé si vaya a estar bien o mal, porque no sabemos qué tanto nos van a descontar de nuestro salario”, finalizó Carlos.