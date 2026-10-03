Hacían mayas intercambio de perros vivos

Un estudio publicado en Journal of Archaeological Science confirma que fueron importados perros vivos a varias ciudades mayas, de las tierras altas de Chiapas durante el período Clásico.

El trabajo analizó restos arqueofaunísticos de Moxviquil y Tenam Puente, dos sitios de la frontera occidental maya. Los fechados radiocarbónicos sitúan las muestras entre 400 y 800 en la era de Cristo.

Los responsables de la investigación son Elizabeth H. Paris, autora principal, pertenece a la University of Calgary; Clement P. Bataille trabaja en Purdue University y University of Ottawa. También firman Chris Stantis, Miranda George, Roberto López Bravo y Gabriel Lalo Jacinto. Los proyectos recibieron permisos del INAH y apoyo de instituciones de Canadá, Estados Unidos y México.

Esto confirma redes de intercambio complejas y de larga distancia.

Resultados

Los resultados isotópicos distinguen a los perros de los grandes herbívoros. Para estos últimos, el artículo afirma que “los grandes herbívoros eran consistentes con un origen local y probablemente representan animales salvajes cazados”.

En cambio, “la mayoría de los especímenes de perros tenían proporciones incompatibles con un origen local”. Los valores sugieren dietas especializadas, ricas en maíz y proteína animal.

Los perros de Tenam Puente apuntan a un origen común distante, quizá cerca de Becán o Balamkú, en las Tierras Altas Cársticas Centrales.

Los de Moxviquil muestran mayor diversidad con Toniná, Palenque, el Usumacinta Medio, Calakmul, Tikal o el noroeste costero de Yucatán. Los fechados de Moxviquil abarcan 422-691 en la era cristiana; los de Tenam Puente, 421-777 después de Cristo.

Equipo

Para las procedencias, el equipo creó un isoscape de estroncio biodisponible para el área maya. Usó regresión de bosque aleatorio y 45 nuevas muestras de plantas de Chiapas central, también aplicó el paquete assignR en R.

Los perros de Moxviquil provienen de una cueva funeraria; los de Tenam Puente, de rellenos de plaza y basureros. El artículo concluye que el intercambio de perros vivos ocurrió de forma regular en el Clásico Medio y Tardío.