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ChiapasTuxtla

Hacían mayas intercambio de perros vivos

Octubre 03 del 2026
Los perros fueron de gran compañía para los mayas. Cortesía
Los perros fueron de gran compañía para los mayas. Cortesía

Un estudio publicado en Journal of Archaeological Science confirma que fueron importados perros vivos a varias ciudades mayas, de las tierras altas de Chiapas durante el período Clásico.

El trabajo analizó restos arqueofaunísticos de Moxviquil y Tenam Puente, dos sitios de la frontera occidental maya. Los fechados radiocarbónicos sitúan las muestras entre 400 y 800 en la era de Cristo.

Los responsables de la investigación son Elizabeth H. Paris, autora principal, pertenece a la University of Calgary; Clement P. Bataille trabaja en Purdue University y University of Ottawa. También firman Chris Stantis, Miranda George, Roberto López Bravo y Gabriel Lalo Jacinto. Los proyectos recibieron permisos del INAH y apoyo de instituciones de Canadá, Estados Unidos y México.

Esto confirma redes de intercambio complejas y de larga distancia.

Resultados

Los resultados isotópicos distinguen a los perros de los grandes herbívoros. Para estos últimos, el artículo afirma que “los grandes herbívoros eran consistentes con un origen local y probablemente representan animales salvajes cazados”.

En cambio, “la mayoría de los especímenes de perros tenían proporciones incompatibles con un origen local”. Los valores sugieren dietas especializadas, ricas en maíz y proteína animal.

Los perros de Tenam Puente apuntan a un origen común distante, quizá cerca de Becán o Balamkú, en las Tierras Altas Cársticas Centrales.

Los de Moxviquil muestran mayor diversidad con Toniná, Palenque, el Usumacinta Medio, Calakmul, Tikal o el noroeste costero de Yucatán. Los fechados de Moxviquil abarcan 422-691 en la era cristiana; los de Tenam Puente, 421-777 después de Cristo.

Equipo

Para las procedencias, el equipo creó un isoscape de estroncio biodisponible para el área maya. Usó regresión de bosque aleatorio y 45 nuevas muestras de plantas de Chiapas central, también aplicó el paquete assignR en R.

Los perros de Moxviquil provienen de una cueva funeraria; los de Tenam Puente, de rellenos de plaza y basureros. El artículo concluye que el intercambio de perros vivos ocurrió de forma regular en el Clásico Medio y Tardío.

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