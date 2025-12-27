Hallan a niño deambulando en carretera

Un niño de entre tres o cuatro años, fue captado deambulando solo en la obscuridad de la tarde noche del 25 de diciembre sobre la carretera a La Milpoleta, municipio de Chamula, hecho que ha causado consternación en un sector de la población.

Los conductores una vez que tenían al menor protegido, solicitaron la localización de sus familiares y después de un lapso de tiempo acudieron al lugar.

Contexto

Se informó que el menor fue localizado en buen estado de salud, y que lo ocurrido se debía a un descuido de la familia, “que el niño se salió de su casa sin que nadie se diera cuenta”.

Afortunadamente la presencia del menor en la carretera no pasó a mayores, ya que estuvo expuesto a que lo atropellara un automóvil o enfrentarse a alguna otra situación.

Los conductores y demás personas que presenciaron la escena, calificaron lo ocurrido como un hecho “totalmente irresponsable, y llamaron a los padres de familia a tener más cuidado con sus hijos”.