Hallan boa de dos metros en zona urbana

Una boa constrictor de aproximadamente dos metros de longitud fue localizada en la zona urbana de San Cristóbal de Las Casas. Presentaba una lesión visible en la región cloacal (intestino).

Tras recibir el reporte ciudadano, personal de Protección Civil (PC) realizó la contención segura del ejemplar y lo colocaron en un recipiente adecuado para su traslado.

Proceso

Posteriormente, la serpiente fue entregada a personal del Centro Educativo San José, adherido a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), donde recibirá valoración médica, resguardo y seguimiento especializado.

Reportar casos

PC exhorta a la población a mantener la calma ante el avistamiento de fauna silvestre y evitar manipularla o intentar capturarla y reportar estos casos a los número de emergencia.

La dependencia reiteró la importancia de proteger tanto a la población como a las especies silvestres.