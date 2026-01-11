Hallan falso coral en contenedor de basura

Una serpiente conocida comúnmente como “falso coral”, fue rescatada por elementos de Protección Civil Municipal (PC), tras el reporte de ciudadanos habitantes de la colonia Belén, ubicado al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo al reporte de la corporación, el ejemplar se encontraba en un contenedor de basura, por lo que se procedió al retiro de desechos para poder rescatarla. Una vez localizada se procedió a su rescate y valoración.

La serpiente, de medio metro de longitud aproximado, fue entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para realizar el manejo y control adecuado conforme a los protocolos establecidos.

Este tipo de serpientes se hallan en regiones tropicales, usualmente suelen confundirse con las serpientes de coral venenosas, sin embargo, las falsas no lo son y una de sus diferencias marcadas, son los colores en la piel.

Las serpientes de coral tienen bandas rojas con anillos amarillos en cada extremo. Las serpientes de coral falsas tienen bandas rojas con anillos negros en cada extremo. Algunas personas aprenden la diferencia memorizando la palabra “RANA” (Rojo, Amarillo, Negro, Amarillo), para identificar a una coral venenosa.

Con este caso, suman dos animales de la fauna silvestre localizados en la periferia de la ciudad, en días previos, elementos de PC rescataron a un oso hormiguero que se encontraba deambulando en las calles del ejido Copoya.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para evitar cualquier situación que ponga en peligro a la ciudadanía y a la fauna. Se debe mantener la distancia, no manipular y hacer el reporte a los números de emergencia: 9-1-1 o 0-7-2.