Hallan mosco transmisor del paludismo en la Costa

Al detectarse la presencia del mosco Anhopeles, transmisor de la malaria o paludismo, la Secretaría de Salud ha intensificado acciones para la detección de esta especie en ríos, arroyos, basureros y zonas con presencia de personas en contexto de movilidad.

El coordinador del Programa Paludismo en la Jurisdicción Sanitaria VII, Naú Castellanos González, explicó que se trata de la búsqueda intencionada de larvas y de moscos adultos en refugios naturales, en donde además se realiza la termonebulización.

Hallazgos

En los últimos años en la región de la Costa y Soconusco se han detectado casos de paludismo, sobre todo en personas extranjeras, por lo que se han intensificado los programas para el combate del mosco transmisor.

Precisó que los trabajos que se realizan de búsqueda de larvas, es para identificar los tipos de especies que se presentan en la zona y tras los estudios de laboratorio, identificar los puntos de atención prioritaria.

“Estas acciones forman parte del ciclo de vigilancia aplicado en localidades clasificadas como centinelas, donde se realizan estudios de larvas, búsqueda de mosquitos adultos y medidas de control”, precisó.

Brigadas de entomología verifican cada 15 días los puntos identificados como hábitats del mosco transmisor, para identificar los estadíos del mismo y realizar el control.

Procedimiento

Explicó que el material biológico recolectado es trasladado al insectario de la Jurisdicción Sanitaria, en donde se le procesa y se actualizan los registros y mapas de ubicación de la presencia del insecto.

Puntualizó que en Tapachula existen 15 sistemas acuáticos registrados, de los cuales cuatro permanecen positivos y requieren intervención periódica para evitar la proliferación del mosco.