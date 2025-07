Hallan rana endémica en Área Natural de SCLC

Investigadores locales confirmaron el primer registro formal de la rana-ladrona de Xucaneb (Craugastor xucanebi), una especie recientemente reclasificada en el Centro Ecológico Recreativo “San José”.

El hallazgo, ocurrido el 10 de julio de 2024, destaca el valor de esta área natural protegida para preservar anfibios amenazados en la altiplanicie de Chiapas.

Ejemplar

El ejemplar es una hembra adulta de 41 milímetros (mm) que fue encontrada durante labores de mantenimiento en el área de exhibición de anfibios del centro, oculta bajo una capa de hojarasca húmeda compuesta por hojas de encino (Quercus) y pino (Pinus).

Su identificación se basó en características clave, la coloración dorsal verde-café con manchas oscuras, una marca en “W” en la cabeza y barras transversales en las patas.

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo del equipo científico coordinado por Roberto Luna Reyes, investigador de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), junto con Teresa Artot Ruiz, del Centro Ecológico “San José”, y Luvia Pérez Suasnávar, del Instituto Académico del Centro y Sureste A.C.

La especie, antes considerada endémica de Guatemala, fue reclasificada en 2023 tras estudios genéticos que integraron tres poblaciones distintas (C. glaucus, C. stuarti y C. xucanebi) en una sola.

Hoy se distribuye en bosques nubosos y de pino-encino de Chiapas y Guatemala, entre mil 371 y dos mil 490 metros de altitud. El registro en el CER “San José” (a dos mil 350 metros) amplía su distribución conocida y subraya la relevancia de esta área protegida, que conserva un fragmento crítico de su hábitat.

Conservación en riesgo

Aunque la rana figura como “vulnerable” en listas internacionales, su estatus en México es incierto. Previamente, las poblaciones chiapanecas (C. glaucus y C. stuarti) estaban catalogadas en protección especial y peligro, pero tras la fusión taxonómica, no aparecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-059.

Solo dos ANP en Chiapas albergan poblaciones confirmadas, el CER “San José” y el Parque Ecológico “El Encuentro”. Ambos espacios son vitales para su supervivencia, ante amenazas como la pérdida de bosques por agricultura y tala clandestina.

Los científicos enfatizan la urgencia de implementar el Programa de Manejo del CER “San José” y actualizar los inventarios de biodiversidad en áreas protegidas estatales y federales.