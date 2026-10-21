Hallan serpiente de cascabel en San Cristóbal

Tremenda sorpresa se llevaron vecinos del bulevar Juan Sabines, en el sur de San Cristóbal de Las Casas, luego de descubrir la presencia de una serpiente de cascabel (Crotalus molossus oaxacus).

Fueron vecinos de esta zona quienes dieron parte a personal de la oficina de Ecología Municipal de la presencia del reptil.

Resguardo

Una vez asegurada la serpiente, fue entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Dicho ejemplar no tiene distribución en Chiapas, por lo que determinarán el lugar de reinserción.

Se dio a conocer que la cascabel, de aproximadamente 40 centímetros de longitud, presenta una lesión en el vientre.

Agregaron que por tratarse de una especie con presencia en el vecino estado de Oaxaca, se presume se le haya escapado a alguna persona en tránsito por esta región de los Altos de Chiapas.