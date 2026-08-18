Han fallecido 162 personas por accidentes

Alrededor de 162 personas han perdido la vida por un accidente vial en lo que va del año en Chiapas. A nivel nacional, el registro estima que cada hora fallecen dos personas por la misma causa, esto se dio a conocer en el marco del Día Mundial del Peatón.

Xiomara Cristina Romero Pascasio, presidenta del Organismo de Seguridad Vial en Chiapas, comentó que ante este problema social han planteado a las autoridades que se haga un mejor control y un proceso más estricto en la expedición de licencias, principalmente que se eleve la edad mínima a 18 años, sin opción de permisos antes de esa edad.

Educación vial

En la intervención pública que realizaron este lunes 17 de agosto, junto a corporaciones como Cruz Roja Mexicana, Secretaría de Salud y la Guardia Estatal Vial Preventiva, enfatizaron la necesidad de incrementar la educación en seguridad vial en todo el estado.

Examen práctico

Dijo que es necesario que para obtener una licencia debería hacer un examen práctico, sobre todo para los motociclistas, incluso desde la venta debería haber más regulación, ya que han aumentado hasta un 300 %. Pocos entienden la importancia de usar un casco certificado, algunos ni siquiera lo utilizan.

Indicó que en el caso de los puentes peatonales, son una alternativa para evitar accidentes a los transeúntes; sin embargo, segregan segmentos de población como personas de la tercera edad, con discapacidad y mujeres embarazadas.

Opciones

Una opción es hacer pasos a ras de piso, que es más económico y de fácil acceso, que haya más señalética, más elementos de tránsito en vialidades transitadas.

Remarcaron que los transeúntes también tienen responsabilidad en la movilidad, no es solo de los automovilistas, como cruzar en las esquinas, usar puentes peatonales, respetar semáforos, no distraerse en el celular.