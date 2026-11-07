Han recaudado bomberos cerca de 16 mil pesos

Después de que el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas iniciara una campaña de recaudación para alcanzar más de 130 mil pesos que serán utilizados para rehabilitar una unidad de emergencia, la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, así lo indicó el comandante Marco Antonio Sánchez Guerrero, quien agregó que hasta el momento han logrado reunir 16 mil pesos.

En entrevista para Cuarto Poder, el oficial indicó que la fecha límite para la campaña será el 29 de noviembre, y que cada ocho días mostrarán los avances a través de su página de Facebook, esto con la intención de ofrecerle transparencia a la ciudadanía.

Siniestro

Recordó que hace casi 20 días, durante un siniestro ocurrido en la carretera San Cristóbal - Tuxtla Gutiérrez, además de perder a un elemento, una unidad del cuerpo de bomberos se vio involucrada.

Aunque aclaró que se cuentan con unidades para atender las distintas emergencias que puedan ocurrir en la ciudad, también explicó que esos vehículos, por sus dimensiones superiores, pueden tener dificultades para llegar a ciertas colonias.

“En las emergencias algo que se toma mucho en cuenta son los tiempos y reducir la mayor cantidad de el”, detalló.

Celebró que el apoyo ha venido de distintos sectores de la sociedad, como empresarios, escuelas, académicos e incluso instituciones hermanas.

En ese sentido, reiteró que fue gracias al apoyo de algunos empresarios que se logró encontrar una cotización más económica para este elemento que requiere el vehículo donado a la institución en 2010.