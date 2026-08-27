“Haremos un Tuxtla chingón”: Paco Chacón

El secretario del Humanismo en Chiapas, Francisco Chacón, dijo que se mantiene concentrado en consolidar los 18 programas de la institución y se trabajará para hacer un “Tuxtla chingón”.

En entrevista, enfatizó que el enfoque central está en consolidar 18 programas que están moviendo los indicadores de pobreza.

Recordó que el gobernador comenzó la entrega del apoyo del programa “Cuidar es Amar”, que es un proyecto que busca apoyar a quienes cuidan a algún familiar que enfrenta una situación vulnerable.

Políticas públicas

Como parte de la política pública de atender a la población, la institución estatal mantiene vigentes programas como “Cuidar es amar”, cuyo propósito es apoyar a quienes dedican su tiempo y recursos a cuidar a personas que están en situación vulnerable.

Las autoridades han puesto en marcha políticas públicas que tienen el propósito de ayudar a estudiantes, así como a las familias que quieren un apoyo.

Chacón, en el marco de lo que ocurre en Chiapas, invitó a la población a que este viernes 26 de agosto acuda al Polyforum a presenciar el documental “Llamarse Olimpia”, una historia que busca entender el tema de violencia digital que ahora es una ley.