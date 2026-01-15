Hasta 0 grados en la entidad por frente frío 28 y 29

El territorio chiapaneco espera un ambiente gélido para los próximos días que podrían alcanzar los 0 grados centígrados en las zonas serranas a causa de la llegada del frente frío 28, que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que su desplazamiento se intensifique durante el jueves sobre el sureste mexicano.

La masa de aire polar que acompaña a este sistema frontal, provocará que en gran parte de la entidad disminuya la temperatura; para la región central se esperan mínimas de 11 grados y máximas de 18.

Lluvias

A la par de este pronóstico, se informó que se esperan lluvias fuertes en las regiones: Norte, De los Bosques, Tulijá Tseltal Chol y Maya, que podrían ir desde los 50 a 75 milímetros cúbicos, el ingreso de humedad del océano Pacífico incrementarán la probabilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas.

También se espera un evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, actividad que causará un oleaje de hasta cinco metros de altura en la costa chiapaneca.

Frente frío 29

En el transcurso del viernes, un nuevo frente frío ingresará al territorio mexicano, evento que reforzará las temperaturas mínimas en Chiapas, sin embargo, sus efectos comenzarán a percibirse de manera directa el día sábado.

De acuerdo a los pronósticos, este nuevo sistema frontal causará chubascos que van desde los 5 milímetros cúbicos a los 25. Vendrá acompañado con vientos de 30 a 40km/h y rachas de 30 a 50 km/h.

Las lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.