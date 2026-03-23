Hasta 12 años de cárcel si provocas un incendio

En Chiapas hay sanciones penales para las personas que provoquen incendios forestales, y pueden ir desde cinco y hasta 12 años de prisión, con multas económicas de consideración.

Como temas preventivos, las autoridades estatales han realizado limpieza en derechos de vías, seguridad en las quemas controladas y también brechas cortafuego.

Para quienes provoquen incendios, las sanciones pueden costar dos mil o hasta 20 mil días de salarios mínimos. Desconocidas e intencional son dos causalidades que provocan los siniestros en el país.

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La Secretaría de Protección Civil, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, informó que la población se puede sumar con acciones muy puntuales como evitar las quemas, reportar las columnas de humo y compartir las recomendaciones.

La dependencia estatal enfatizó que la mayoría de los incendios son provocados, y también se relacionan con colillas de cigarros que son arrojadas al suelo mientras están encendidas.

Se ha recomendado a la población que no utilicen el fuego ni en reservas naturales ni en los parques. También es importante evitar quemas cuando haya vientos fuertes, ambiente seco o altas temperaturas.

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas invitó a las familias a colaborar, en el sentido de que si ven un incendio (forestal o de pastizal) puedan avisar a las autoridades para atender la eventualidad.

“Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de emergencia”, relata la institución estatal en una infografía difundida en redes sociales.