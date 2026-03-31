Hasta 15 mil personas podrían visitar el ZooMAT

En este periodo de Semana Santa, se prevé que entre 12 y hasta 15 mil personas acudan al ZooMAT Centro de Conservación y Reserva Natural, a disfrutar de los ejemplares que se encuentran en diversas áreas.

El director operativo del zoológico, Carlos Alberto Guichard Romero, comentó que se ha trabajado de manera importante para tener una colección representativa de las especies más emblemáticas de Chiapas.

Hay tres épocas en que la afluencia de visitantes aumenta de forma considerable: a finales de año, en vacaciones de verano y en el periodo de Semana Santa.

Una de las novedades que encontrarán las familias que acudan al ZooMAT, es que se hicieron varias remodelaciones en diversas áreas, a fin de que haya mejores condiciones para las especies y que los visitantes disfruten de un mejor espacio.

Lugares mejorados

Los sitios que fueron rehabilitados y que ahora están disponibles para el público son: Casa Nocturna, el Vivario, el Herpetario, los Museos Zoológico y el de Cocodrilos, además del Sendero Jaguar y nuevos locales comerciales.

Como agregado sobre las especies ahora se podrá observar a una cría de tapir y al águila arpía, este último ejemplar llegó hace unos meses desde Brasil, a través de una gestión que llevó tres años.

Guichard Romero recordó que se mantiene vigente la entrada al zoológico de manera gratuita todos los martes, disposición que aplica para las personas que son originarias de Chiapas.

Programa

Se trata de un programa permanente que anunció el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y que se está aplicando, lo único que se pide es que ese día lleven las personas una identificación para corroborar la información. Para el resto de visitantes la entrada es bastante accesible, con un costo de 35 pesos.

Por esa razón, se invitó a las familias a que visiten el zoológico, un lugar que permite a las personas conocer las especies de la región. También tienen programas de investigación y conservación.

Quienes lleguen al recinto conocerán parte de la riqueza biológica con la que cuenta Chiapas. La recomendación es llevar zapatos cómodos por los más de dos kilómetros de recorridos y hay que estar bien hidratados.

Finalmente, expresó que hay buen ánimo respecto de la llegada del águila arpía, toda vez que se trata de una de las aves más emblemáticas para Chiapas y en los últimos 50 años estas poblaciones disminuyeron de manera dramática en todo México.