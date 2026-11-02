Hasta 200 mil credenciales deben renovarse

Un total de 200 mil credenciales en Chiapas perderán vigencia en los próximos meses y es importante que esa cantidad de personas realicen las renovaciones para que tengan el derecho de emitir su voto en las elecciones de 2027.

Gabriel Fernando Castellanos Muñoa, vocal del Registro Federal de Electores, invitó a la ciudadanía a que revisen la vigencia de las credenciales para votar.

Sobre todo, a las personas que tienen sus plásticos con emisiones de 2016 y que el próximo año perderán vigencia.

Este grupo poblacional puede acudir a los módulos de atención, ahí el personal del INE llevará a cabo la renovación de su plástico.

Los 48 módulos que hay en la entidad están realizando las labores de credencialización, para atender a la población objetivo.

Jóvenes

En este caso, son aquellos jóvenes que cumplen 18 años hasta antes de la elección del próximo 6 de junio, ellos podrían realizar el trámite.

Los documentos para los trámites son: acta de nacimiento original, CURP, comprobante de domicilio y alguna credencial con fotografía.

Se recordó que una nueva credencial de elector tiene 25 medidas de seguridad, relacionadas con el tema de autopercepción, género, entre otros.

“Si bien es cierto, nuestra campaña está abierta ahorita desde el 1 de septiembre hasta el 25 de enero, lo ideal sería que acudan a los módulos ahorita que están tranquilos”, remarcó.

En el caso de Chiapas, los módulos de San Cristóbal, Comitán, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, el horario de servicio es de 8 de la mañana a 8 de la noche, para atender al mayor número de la población.

Finalmente, se detalló que las nuevas credenciales también traen otras medidas de seguridad relacionadas con fotografías fantasmas, microtextos variables, elementos táctiles bajo relieves o microlíneas personalizadas.