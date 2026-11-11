Hasta 300 empresas podrían sumarse al Buen Fin 2026

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo una edición más del Buen Fin, situación que podría generar una participación de unas 300 empresas formales en la entidad, a fin de generar buenas ventas en este año.

Este tipo de actividades comerciales, enfatizó Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente en la capital de Chiapas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), genera derrama económica en todo el país.

Con lo antes señalado, la Concanaco Servytur, estimó que el Buen Fin dejará una derrama económica por el orden de los 235 mil millones de pesos, lo que significa 7.3 % más que el año pasado.

El llamado del organismo a las familias es para que el consumo sea local y con ello se contribuya a nuevas oportunidades, se conserven empleos y se fortalezca el mercado interno.

Participación es clave

En tanto, el presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Canaco recordó la importancia de la participación de las empresas, considerando las bondades y los beneficios que hay tanto para las compañías como para los usuarios.

Blas Gutiérrez comentó que la edición de este año podría dejar una derrama económica de entre 12 y 15 % más que lo obtenido el año pasado en el territorio local.

Para las personas que gastarán dinero en el Buen Fin, recordó que las autoridades tendrán módulos de atención para evitar que se cometan algunos abusos.

Finalmente, Blas Gutiérrez resaltó el trabajo conjunto que se están realizando con la Profeco, a fin de mantener un monitoreo en los comercios y los precios.