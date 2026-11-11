Hasta 60 % de grúas son irregulares

El gremio del transporte en Chiapas se enfrenta a una nueva problemática: el “pirataje” que se ha generado con algunas empresas de grúas, lo cual puede derivar en un sobreprecio en los servicios y otras irregularidades.

Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), informó que al analizar el padrón de permisionarios detectaron que alrededor de 60 % no cumplen con los requisitos.

La importancia de que se regule el tema, enfatizó, se debe a que los permisos se renuevan de manera anual, y es momento de que exista una depuración de las empresas que no atienden lo solicitado.

La Conatram y empresas formales de grúas, detalló, van a “luchar” para que se respeten todos los acuerdos que se habían hecho con las autoridades, a fin de que la ciudadanía cuente con un mejor servicio.

Objetivo

Lo importante, remarcó, es que realmente se cumpla que las compañías sean responsables con sus corralones y con todos los lineamientos que marca la ley, para garantizar a los usuarios que no van a sustraer piezas de sus unidades cuando sean remitidas.

Dijo que buscarán un acercamiento con las autoridades, a fin de que revisen a las empresas de grúas que hayan sido sancionadas hasta en tres ocasiones, para que sean suspendidas.

“Por una empresa, hay que decirlo, perjudican a las demás porque dicen: todas las empresas de grúas”, remarcó Rayo Cruz.

Del padrón activo que hay, informó, pedirán que haya revisiones para saber quiénes cumplen con tener su patio de corralón, además de grúas y los permisos en regla.

Finalmente, mencionó que se espera una reunión con las autoridades de seguridad, a fin de que el gremio pueda expresar con más detalles las anomalías que se han encontrado.