Hasta 70 % de escuelas sobre terrenos prestados

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, dijo que es alarmante la falta de legitimidad jurídica de propiedad de las escuelas en Chiapas, pues hasta un 70 % del total están construidas sobre terrenos prestados.

“Al corte del año pasado, hasta el 70 por ciento de las escuelas de Chiapas no tenían la propiedad legal de los predios sobre los cuales tienen edificadas su infraestructura física”, dijo.

Asimismo, reconoció el trabajo que está realizando la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Educación en Chiapas para conseguir mediante acuerdos con los ayuntamientos, el Congreso y otras instancias la obtención de la legalidad de los terrenos escolares.

Clave escolar

Con esta legalización las escuelas ya pueden acceder a una Clave Escolar y con ello a recursos federales y estatales, explicó.

Y es que múltiples escuelas en Chiapas se edificaron sobre terrenos cedidos por ayuntamientos que no entregaron los papeles en el pasado y están concretando la legalidad de los actos.

Hay que destacar que se sabe que en Chiapas hay más de 22 mil planteles educativos que atienden a más de 1.8 millones de estudiantes. Es decir, unas 15 mil 400 están construidas sobre tierras prestadas.

Esta cifra afecta directamente las condiciones de su infraestructura física, que en estos centros educativos es rezagada en su mayoría.

Prioridad

Este es un tema complejo reconocido por la autoridad educativa, que ha priorizado la legalidad de las propiedades y la posterior entrega de claves.

“Chiapas tendrá 100 nuevas escuelas y profesores más capacitados al iniciar el 2026, pero también 140 mil menos analfabetas, como producto tangible de la revolución educativa en la entidad”, dijo el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala en una entrevista reciente.

El encargado de la política educativa sostuvo que en el escenario de lo tangible se están otorgando claves educativas a escuelas del estado que antes estaban construidas de cartones, por lo que no podían recibir recursos, pero ahora serían susceptibles a nueva infraestructura, garantías de servicios básicos y profesorado.

Se habría cerrado el 2025 con la entrega de 100 nuevas claves, que son equiparables a ser escuelas regularizadas en diversas regiones, las cuales ayudarán a dejar atrás periodos de ignominia.