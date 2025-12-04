Hasta dos casos graves de maltrato animal al día

La violencia extrema contra perros y gatos en Chiapas se ha convertido en una crisis constante y desatendida. Así lo denunció Claudia Cisneros, fundadora de la organización Huellas Chiapas, quien detalló que una red de 15 rescatistas enfrenta diariamente entre uno y dos reportes de agresiones severas en todo el estado.

“La emergencia es diaria. No pasa un solo día sin que nos alerten sobre un nuevo caso”, aseguró Cisneros en entrevista.

Los tipos de violencia documentados son de una crudeza extrema: envenenamientos masivos, heridas con machete, disparos con arma de fuego y casos recurrentes de zoofilia.

La activista destacó que, aunque la problemática es generalizada, municipios como Berriozábal presentan una incidencia alarmante de ataques con armas de fuego contra animales.

Alerta

Cisneros advirtió que las estadísticas oficiales no reflejan la verdadera magnitud de la tragedia, ya que cada reporte puede involucrar a numerosas víctimas.

“Un solo incidente puede afectar a 10, 15 o más animales. Por ejemplo, hace tres años documentamos un envenenamiento que cobró la vida de más de 40 perros en la colonia Montecristo”, recordó.

Frente a esta situación, la activista identificó un obstáculo central: la profunda desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. “Persiste la idea de que denunciar no sirve, de que ‘no va a pasar nada’”, explicó. Esta percepción, según ella, permite que la impunidad sea la norma.

Aunque reconoció un avance alentador en el ámbito municipal de Tuxtla Gutiérrez, donde el Ayuntamiento ha empezado a aplicar sanciones económicas ejemplares —como una multa de 23,000 pesos por el caso del perrito “Rambo” y otra de más de 15,000 pesos a un criadero clandestino—, su balance sobre la Fiscalía General del Estado fue categóricamente negativo.

“Hasta ahora no podemos decir que estemos satisfechas con la Fiscalía”, afirmó. Para ilustrar la falta de proactividad, narró el caso de una perrita en Chiapilla que, entre julio y agosto de este año, fue atropellada por un mototaxi, despellejada y abandonada en un terreno baldío mientras estaba embarazada.