Hasta el miércoles será regreso a clases

A pesar del levantamiento del paro nacional de labores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que duró más de 18 días, escuelas del Soconusco permanecen cerradas, se espera que el miércoles reinicie la actividad normal.

En entrevista el secretario de Organización 5 de la región Costa Grande de la Sección 7 del SNTE-CNTE en Chiapas, Gabriel Díaz Ordóñez dio a conocer que será hasta el próximo miércoles cuando las dos mil 300 escuelas de la región que participaron en el paro retornen clases de forma normal.

Dijo que la decisión se tomó porque hasta este lunes regresó el contingente de maestros que fortaleció la movilización en la Ciudad de México y porque a partir de hoy, la región establece las condiciones para realizar asambleas delegacionales y de centros de trabajo, debido a la amplitud geográfica.

Cierre del ciclo escolar

Respecto al cierre del ciclo escolar, indicó que los maestros organizarán la documentación final, calificaciones y preparativos de clausuras, cuyos procesos van a cumplirse en tiempo y forma.

“Vamos a cumplir con los acuerdos que se tomaron con nuestros padres de familia y, por supuesto, cumplirle también a nuestro alumnado, hoy más que nunca estamos convencidos del trabajo se tiene que realizar en las aulas”, subrayó.

Díaz Ordóñez añadió que se respetará el calendario escolar de resistencia y se garantizará la entrega de documentos en tiempo y forma.

El dirigente aclaró que el levantamiento del paro no significa claudicar en sus demandas, “sigue la reorganización de nuestro movimiento, la defensa de nuestros derechos aún está vigente en el tema de la abrogación de la reforma educativa, las necesidades del proyecto de educación alternativa y todas las situaciones que se viven en torno a la cuestión educativa”.