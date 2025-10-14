Hasta en 120 pesos el kilo de mandarina

La mandarina, una de las frutas de temporada más populares antes y durante la celebración del Día de Muertos se comercializa hasta en 120 pesos el kilo en el interior del mercado Juan Sabines que se encuentra en el centro de la capital del estado.

Propiedades

El alto precio del cítrico se debe a que la fruta es importada de Perú. De acuerdo a los comerciantes, una de sus principales características es que esta especie no contiene semilla y regularmente es más dulce.

Otro factor que ha propiciado el incremento es que la producción local de mandarina aún no ha comenzado a circular en los mercados, pero esperan que en los próximos días se comercialice y el precio disminuya.

Dentro del mercado son pocos los locales que exhiben esta fruta, de acuerdo con los vendedores una caja importada que contiene un aproximado de 10 kilos se comercializa por arriba de los 900 pesos.

“Las personas se asustan cuando oyen el precio pero no es porque queramos venderlo así sino porque así está su costo, tal vez en unos días más baje cuando lleguen las que se producen acá”, explicó María, locataria del mercado.

Escasez

Esta situación de escasez de mandarina previo a las festividades del Día de Muertos se ha vuelto común en los últimos años, María dijo desconocer a qué se debe, “puede ser por un tema de lluvias o simplemente ya no se produce la fruta como antes”, expresó.

Recordó que generalmente la llamada mandarina criolla comienza a verse en los mercados a mediados de noviembre después de la celebración; es más común que durante todo el año se vendan las que provienen de Perú, Argentina e incluso de Estados Unidos.