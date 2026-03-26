Hasta mil 600 viajeros diarios por vacaciones

A unos días del periodo vacacional de Semana Santa, se ha reportado un incremento gradual en la afluencia de viajeros en las terminales de autobuses, con una proyección de alcanzar hasta mil 600 pasajeros diarios durante los días de mayor demanda.

Omar Isaac Zenteno Zúñiga, gerente de operaciones de autobuses Aexa, informó que actualmente el movimiento se encuentra en su fase inicial, aunque se espera que durante el fin de semana se intensifique, sobre todo el sábado, cuando se registre el mayor flujo de vacacionistas.

En temporadas regulares, la empresa moviliza entre 300 y 400 pasajeros al día; sin embargo, en temporada alta la cifra asciende a mil o mil 200 usuarios. Para esta Semana Santa, Zenteno Zúñiga estimó que la afluencia podría llegar a mil 500 o mil 600 pasajeros diarios, distribuidos en diversos destinos.

Mayor demanda

Entre los lugares con mayor demanda destacan Tapachula y Palenque, principalmente por el regreso de viajeros a sus lugares de origen, pero también las playas y ríos cobran relevancia esta temporada.

De acuerdo con el gerente, destinos como Puerto Arista, Pijijapan, así como la ruta del café en Tapachula, en los últimos dos años han ido ganado popularidad entre los visitantes dada las condiciones de seguridad para viajar.

En cuanto a las corridas, las rutas cortas como Cintalapa y Tonalá concentran una parte importante del movimiento, aunque Tapachula sigue siendo el destino con mayor afluencia en rutas largas.

Precios

Zenteno Zúñiga explicó que los precios del pasaje tuvieron un aumento respecto al año anterior, derivado del alza en el costo del combustible. “Tuvimos un aumento de combustible de casi tres pesos, entonces sí nos ha afectado bastante”, señaló el entrevistado.

Explicó que los precios hacia Tapachula se cotiza entre los 455 y 525 pesos, a Palenque las corridas rondan en los 495 pesos, mientras que Cintalapa 68 pesos, Tonalá 173 y Arriaga 160 pesos.