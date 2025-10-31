Hasta siete mil títulos de manejo de agua vencidos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un programa de regularización de aguas nacionales dirigido tanto a ayuntamientos como a productores chiapanecos.

Este proyecto atiende el Decreto de Facilidades de la presidenta Claudia Sheinbaum para quienes exploten los servicios hídricos públicos y privados, generando derechos a programas sociales federales, estatales y municipales.

Programa

Así lo informó Marco Antonio Coello, titular de la Dirección de Administración del Agua, del organismo de Cuenca Frontera Sur, quien explicó el programa está dirigido al uso doméstico, agrícola, pecuario y acuícola de hasta 500 mil metros cúbicos.

Uso

Pero también para el uso público urbano a favor de entidades federativas y municipios que lo ejerzan directamente, sin importar el volumen.

Y es que hasta siete mil títulos de manejos de agua están vencidos o irregulares, confirmó el funcionario.

Costos

La asesoría se dará gratis en las delegaciones de la Conagua, mientras que la actualización del título de manejo de agua costará dos mil 800 pesos.

El trámite de regularización para campesinos que trabajen el campo, como a pequeños productores de peces no se cobrará.

Es de mencionar que solo serán considerados en el beneficio los títulos cuya exigencia haya expirado entre 1º de octubre del 2017 y el 1º de marzo del 2025 y el límite para solicitar el beneficio es el 28 de abril del 2026.

El registro se puede realizar en línea o en las ventanillas de Conagua en Chiapas como en Tabasco.