Hay auditorías en salud y alfabetización

En Chiapas se mantienen activos los procesos de auditorías a los gastos que se hicieron dentro del sector salud y del programa de alfabetización en el rubro educativo, debido a que no se puede lucrar con el erario público, enfatizó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto.

Los programas insignia, puntualizó, se mantienen en una constante revisión. Una de las precisiones del gobierno local es que no haya actos irregulares con ninguna política pública.

De los ejes más relevantes de la presente administración estatal, relató la secretaria, es la cero corrupción y en eso se está trabajando para erradicar vicios que afectaron en el pasado.

Revisión de casos

Romero Basurto comentó que en el tema de salud hay 12 personas bajo un proceso de investigación e inhabilitación, tanto de administraciones pasadas como del gobierno actual.

Al consultar cuáles han sido las principales anomalías que han encontrado, se detalló que aparecen tráfico de influencias, mal manejo (en los recursos) y hasta las licitaciones que no han tenido la debida diligencia.

Sobre el programa de alfabetización, una de las políticas públicas insignias del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, también está en una etapa de procedimiento abierto y de revisión.

Desde el día uno de la administración local, el mandatario —recordó Romero Basurto— advirtió que en el gabinete legal y ampliado no hay amistades y se debe trabajar en favor de la población.

La secretaria reiteró que hay una actuación imparcial y quienes quieran permanecer en el gabinete deben tener una conducta intachable.

El trabajo de la vigilancia, explicó, es constante y el año pasado fueron inhabilitados 56 servidores del pueblo que no presentaron en tiempo y forma su declaración patrimonial.

Se trata de uno de los puntos más importantes para estar monitoreando cómo evoluciona el patrimonio de los servidores del pueblo, debido a que no pueden haber nuevos ricos en Chiapas.

“Vemos muchos funcionarios que en algún momento de la vida política entraban siendo muy modestos y luego se iban con más dinero”; sin embargo, hay un monitoreo constante e investigaciones abiertas.

Finalmente, comentó que, al tener procedimientos activos en el sector salud, también se tiene una comunicación constante con la Fiscalía General del Estado (FGE), para atender el tema de los procesos de investigación.