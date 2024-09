Hay certeza en el futuro de Chiapas: Sheinbaum

En el evento la futura mandataria mexicana llegó acompañada del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que Claudia Sheinbaum tiene muchas cualidades; mientras miles de palencanos acudieron a expresar su apoyo a Sheinbaum Pardo. Cortesía

Hace 200 años el pueblo de Chiapas decidió de manera pacífica ser parte de México y con la llegada de la Cuarta Transformación, el futuro de este estado ya no es incierto, ahora es parte del porvenir de todo el pueblo, aseguró la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en la gira conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien realizó la entrega de títulos de propiedad a habitantes de Palenque.

Hay porvenir, afirma

“Lo dijo un vecino de Palenque: ‘El pueblo de Chiapas también es esa conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Que lucha por una mejor vida y trabaja por una patria nueva’. El 14 de septiembre de 1824, Chiapas abrazó una patria nueva, un destino diferente, pero desconocido. Hoy, el futuro de Chiapas no es incierto, es el porvenir, es el futuro del pueblo de México”, resaltó durante el acto realizado la mañana de este sábado, justo cuando la entidad cumplió los 200 años de haberse federado a México.

A diferencia de los gobiernos neoliberales, que dejaron en el olvido al sureste mexicano, destacó a Chiapas como el estado con más beneficiarios de programas como: becas Benito Juárez, Sembrando Vida, La Clínica es Nuestra y obras estratégicas como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Resalta apoyos sociales

“Chiapas es el primero en el número de becas Benito Juárez, para familias de estudiantes pobres; Chiapas es el primero en el número de hectáreas reforestadas con el programa Sembrando Vida; Chiapas es el primero en el número de Centros de Salud que han recibido el apoyo de La clínica es nuestra”, manifestó.

Asimismo, celebró que este estado fuera uno de los que aprobó la reforma al Poder Judicial y adelantó que, en próximas semanas, estará haciendo lo mismo con la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la Carta Magna.

Felicita al Congreso

“Hoy Chiapas, también está al tiempo de la República. Hace tan solo un día en su capital, el Congreso del estado sesionó para ratificar la reforma constitucional para la reforma al Poder Judicial […] Y vamos a seguir, es relevante decirlo aquí en Chiapas, porque en unas cuantas semanas estará también seguramente votando la reforma constitucional para el Reconocimiento Pleno de los Pueblos Indígenas, la reforma al segundo constitucional”, anunció.

Habrá continuidad, reitera

Refrendó su compromiso por dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, con todos los Programas del Bienestar que inició el presidente López Obrador y con tres programas nuevos en su administración: el apoyo a mujeres de 60 a 64 años; las becas para estudiantes de preescolar a secundaria de escuelas públicas; y el despliegue de más de 20 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para otorgar servicios de salud casa por casa a las personas de la tercera edad.

“Va continuar la Cuarta Transformación de la vida pública de México, no hay regresiones, no hay regreso al pasado, no va a regresar el régimen de corrupción y de privilegios a nuestro país […] Cuando digo continuidad es que vamos a conservar los principios de la Cuarta Tra nsformación.

”Y además porque van a continuar todos los programas de Bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a hacer tres programas más: El apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad […] Vamos apoyar a todos los niños y niñas, porque todos van a tener su beca […] Y el otro programa –que es complemento a la Pensión a Adulto Mayor, Adulta Mayor— es que vamos a contratar 20 mil médicos y enfermeros…”, reiteró.