Hay condiciones para atraer turistas en verano

Considerando que Chiapas ha mejorado sus condiciones en materia de seguridad, ahora hay más ofertas y espacios para que las personas vengan a disfrutar de los destinos en las vacaciones de verano, dijo Pablo Albores, director de Turismo Alternativo y Comunitario en la Secretaría de Turismo.

Actualmente, destacó, más de 45 empresas comunitarias cuentan con actividades desde el hospedaje, senderos, balsas y hasta recorridos en montaña, a eso se suman los guías preparados.

Pablo Albores comentó que el hecho de que no haya bloqueos y que mejoró la situación de la seguridad, el sector está tratando de recuperar mercados que se perdieron por la situación que enfrentaba Chiapas.

Destacó que también están buscando nuevas opciones con la observación de aves, por eso se trabaja con personas que tengan interés de conocer estos destinos en el territorio local

Más información

En otro orden de ideas, comentó que en el segmento de naturaleza se impulsó que 75 guías locales se profesionalizaran en temas de excursión bajo la normativa mexicana 09.

Es decir, son personas que llevaron alrededor de 28 días de preparación en un diplomado para conocer temas de campismo, alimentos, nodos básicos, rápeles, caminatas y natación.

También recibieron preparación de cursos de primeros auxilios y hasta en áreas remotas, lo que eleva las competencias arriba del estándar que hay a nivel nacional.