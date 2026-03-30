Hay confianza en carreteras del estado

El sector transportista en la entidad se siente más seguro de transitar hoy día en las carreteras de Chiapas, así lo aseguró Omar Isaac Zenteno Zúñiga, gerente de operaciones de autobuses Aexa, afirmó que la presencia permanente de cuerpos de seguridad han permitido que la tranquilidad se haya recuperado tanto en las ciudades como en las rutas estatales.

El directivo destacó la instalación de módulos estratégicos que brindan confianza tanto a los usuarios y conductores, en específico la presencia continua de elementos policiales y militares en la caseta de cobro en el tramo Ocozocoautla, lo que refuerza la vigilancia actual en comparación con periodos anteriores.

De igual forma, señaló que la activación de los protocolos de Protección Civil (PC) durante las temporadas altas contribuye a un entorno más controlado y seguro para el tránsito de pasajeros.

Zenteno Zúñiga reconoció que en años pasados la inseguridad registró niveles elevados, lo cual afectó las operaciones, sin embargo, sostuvo que bajo la actual administración se ha visto reflejado un cambio positivo.

Esta estabilidad ha permitido que la empresa retome rutas históricas, como la reciente activación de la corrida entre San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, con la expectativa de que en un futuro próximo se puedan reintegrar trayectos hacia zonas como Ocosingo y Palenque.

Finalmente, el gerente de operaciones reiteró que la afluencia de viajeros se mantiene sólida no solo en Semana Santa, sino también en periodos como el verano, las festividades del Día de Muertos y diciembre.

Para el sector, la realidad actual en las carreteras chiapanecas se define por una vigilancia estricta que ha permitido recuperar la confianza en la movilidad terrestre dentro del estado.