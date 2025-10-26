Hay contaminación del aire casi todo el año

El miembro del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Emmanuel Díaz Nigenda, dijo que este año lograron ampliar el monitoreo de la calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez.

Al operar una red en tres puntos estratégicos, los resultados han sido entregados a las autoridades estatales y municipales, como un insumo para la toma de decisiones en materia de protección ambiental.

Mediciones

Este año, las mediciones se realizaron entre marzo y junio, temporada crítica por las quemas, en las zonas norte, oriente y poniente de la ciudad, lo que permitió detectar variaciones significativas en las concentraciones de contaminantes.

Observaron que, mientras el centro de la ciudad reporta niveles bajos, hay sectores como el norte u oriente donde las concentraciones superan las normas ambientales.

Estos picos de contaminación, provocados principalmente por incendios y quema de pastizales, representan riesgos para la salud pública, especialmente para niños y personas mayores.

Los resultados reflejan la necesidad urgente de ampliar el monitoreo y realizar estudios de caracterización de partículas, así como análisis meteorológicos más detallados.

Los trabajos, iniciativa del Cuerpo Académico de Cambio Climático y Contaminación Atmosférica, involucran a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra y de la Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Colaboran, además, estudiantes de Ingeniería Ambiental, con el apoyo de la investigadora Rebeca Isabel Martínez Salinas en el análisis de resultados en laboratorio.

Esto no solo es pertinente ante la crisis ambiental, sino que también cumple con objetivos institucionales de investigación y vinculación social. Por ello, para 2026 se espera ampliar la red de monitoreo a un cuarto punto en la zona sur de la ciudad.