Hay coordinación efectiva en materia de seguridad

En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que hoy en Chiapas, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, hay una coordinación efectiva con autoridades de los tres niveles de gobierno para pacificar todos los rincones del estado.

“Hoy hay un gobernador con voluntad política que ha hecho una inversión histórica en seguridad, porque hoy hay un compromiso firme con las familias chiapanecas para garantizar la paz y aplicar la ley sin distingo; acabamos de detener a cuatro personas, una de ellas contaba con órdenes de aprehensión y es jefe de una plaza”, declaró.

Resultados contundentes

Destacó que, a través del uso de herramientas tecnológicas e infraestructura táctica se han logrado resultados contundentes en materia de seguridad: “Hoy hay cero robos en carreteras, se ha logrado disminuir la incidencia delictiva, se han esclarecido hechos y detenido a personas involucradas, no vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir garantizando la paz de las y los chiapanecos”, declaró.

Finamente, Aparicio Avendaño invitó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y no caer en la desinformación de narco páginas que se encuentran en proceso de investigación: “tenemos mandamientos judiciales, no vamos a tolerar que generen incertidumbre y terror en la población, vamos avanzando firmemente en seguridad”.