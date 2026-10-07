Hay debilitamiento de cabildo público: activista

Durante las últimas cuatro administraciones municipales ha persistido un debilitamiento de la participación ciudadana en las sesiones ordinarias de cabildo, así lo expresó la activista Gloria González, quien agregó que en el actual ayuntamiento la simulación es mayor.

En entrevista para Cuarto Poder, lamentó que las sesiones de cabildo, el espacio donde los ciudadanos pueden llevar sus demandas inmediatas a los funcionarios, esté siendo relegado a un segundo término dentro de la conciencia pública.

“No es de ahora, con la presidenta Fabiola Ricci”, dijo Gloria González. “Sino desde anteriores presidentes municipales, desde el tiempo de Marco Antonio Cancino, y después Jerónima Toledo y Mariano Díaz Ochoa”.

Relevencia

La relevancia de este espacio, explicó González, tiene que ver con el registro de las exigencias, refiriendo que las autoridades municipales optan por atender estas problemáticas en sus oficinas, donde no queda algún registro de lo dialogado.

Sin embargo, al estar plasmado en un acta de cabildo, el ciudadano, de no tener respuesta en un lapso de 15 días, tiene el derecho de exigir una contestación.

Gloria González señaló que entre los ciudadanos vetados se encuentra Norberto González, quien busca impulsar la construcción de un rastro para la ciudad, la cual, actualmente, carece de un centro para procesar la carne que se consume.

Del mismo modo, otro de los temas que han sido vetados es acerca del Sindicato Independiente de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento.

La activista hizo un llamado a la ciudadanía para que lean el reglamento interno del cabildo, el cual dota a los habitantes de una importante herramienta de participación.