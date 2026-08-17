Hay denuncias por actos anticipados de campaña

Aunque faltan varios meses para que inicie de manera formal el proceso electoral ordinario local 2027 en Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ha recibido alrededor de 61 denuncias por presuntos actos anticipados de campañas de diversos personajes de la política.

Con lo antes señalado, Marina Martha López Santiago, consejera presidenta del IEPC, informó que hace unos días tan solo llegaron 10 quejas.

Mencionó que el órgano local ha resuelto alrededor de 22 denuncias, las cuales están relacionadas con la promoción personalizada, actos anticipados de campaña y hasta de violencia política.

La consejera presidenta del instituto comentó que parte de las respuestas del IEPC se enfocan en la emisión de medidas cautelares, en otros casos se piden que se baje la propaganda o que se quite la difusión que hay, además de sanciones económicas.

Otras vías

Todas las resoluciones del instituto, comentó, son impugnables y quedan a salvo los derechos de las personas. Es decir, se puede recurrir a otro organismo jurisdiccional para reclamar una defensa al acto.

Estos procedimientos, en su conclusión, remarcó López Santiago, dependerán de la agenda del Tribunal Electoral Local, es decir, que la decisión del IEPC sobre las denuncias recibidas pueden (o no) revocarse.

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La consejera presidenta del IEPC también comentó que hay cinco nuevos partidos políticos, tres de ellos son de creación local y dos más nacionales, estos últimos deben promover su acreditación ante el órgano local.

Esta situación también generará un impacto en la distribución del recurso público que utilizan esos institutos políticos, a fin de que puedan realizar sus actividades anuales ordinarias.

Finalmente, se detalló que con base en lo que hasta hora establece la ley electoral, se prevé que el inicio del proceso ordinario 2027 para Chiapas comience en la segunda semana del mes de enero.