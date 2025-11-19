Hay detenidos por delito reciente en municipios

Respecto a la situación reciente que se denunció respecto a que algunas personas fueron “levantadas”, para después ser tiradas con algunos dedos mutilados, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó que cuatro personas han sido detenidas por esos hechos delictivos.

Informó que esta situación no ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, más bien, en municipios vecinos, llevándose a cabo las detenciones de forma inmediata.

Aparicio Avendaño aseguró que todos los delitos que se cometen en Chiapas están siendo atendidos y resueltos con prontitud. Agregó que son cuatro las personas detenidas de un solo evento registrado.

Caso

Confirmó que en el caso de Jiquipilas aparecieron cuerpos sin vida de unos jóvenes, no obstante, se hizo un despliegue de las fuerzas de seguridad en ese municipio y en Cintalapa. Se cuenta con una investigación sólida y en breve se darán a conocer más resultados.

Al preguntarle si aún se mantienen el orden en la entidad, respondió que Chiapas sigue ocupando los primeros lugares en materia de seguridad.

El 98 % de los casos registrados sobre el tema delictivo, son de personas que tienen alguna carpeta de investigación, por narcomenudeo u otro delito. Para la ciudadanía que realiza su actividad de manera habitual, refirió, hay un entorno seguro.

Aparicio Avendaño insistió que a lo largo de 11 meses no se han presentado robos carreteros y Chiapas es un referente nacional en materia de seguridad.