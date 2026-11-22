De los municipios con muy alta inclusión financiera a nivel nacional, únicamente destacan de Chiapas, a Huixtla y Tuxtla Gutiérrez; mientras que Tapachula, Reforma, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Pichucalco, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan; además de otros, aparecen con indicador media, esto en el Índice Banamex de Inclusión Financiera 2026.

Con baja inclusión financiera destacan Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Huehuetán, Metapa, Frontera Comalapa, Mazatán, Las Rosas, Tecpatán, Ocosingo, Jiquipilas, Teopisca, Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo, Chicoasén, Villa Corzo, Simojovel, El Porvenir, Catazajá, La Libertad, Chiapilla, Suchiapa, San Fernando, entre otros. Entre 2017 y 2025, Chiapas se ha mantenido en el lugar 32 en este índice.

Señala que los 171 municipios y alcaldías clasificados con muy alta inclusión financiera representan apenas 7.0 % del total de municipios del país, sin embargo, concentran 42.3 % de la población adulta nacional y generan 53.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Refiere que las localidades clasificados con inclusión financiera muy baja representan 51.5 % del total nacional; sin embargo, concentran únicamente 6.9 % de la población del país y generan apenas 2.2 % del PIB.

Evolución de la inclusión financiera

El Índice Banamex también señala que en México entre 2017 y 2025 se reflejó una mayor adopción de canales digitales. Uno de los cambios más relevantes fue la reducción gradual de la red de sucursales bancarias.

Menciona que entre 2017 y 2025, el número de sucursales de banca comercial disminuyó 19.2 %, mientras que la red de cajeros automáticos registró un crecimiento de 17.3 %. Esta tendencia refleja la transición hacia modelos de atención más tecnológicos y una preferencia por realizar operaciones mediante aplicaciones móviles y otros canales remotos.