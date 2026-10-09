Hay faltante de 246 toneladas de maíz

Un grupo de transportistas de Chiapas denunció un faltante de 246 toneladas de maíz, situación que derivó en la presentación de 16 denuncias ante las instancias federales para que lleven a cabo el proceso de investigación.

Sobre el tema, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente en la entidad de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C. (Conatram), hizo el llamado a las instancias para atender el tema.

“La actuación indebida de una persona, sea servidor público o particular, no puede confundirse con los objetivos del programa ni utilizarse para poner en duda el trabajo de miles de productores y servidores públicos que sí cumplen con su responsabilidad”, se informó en un pronunciamiento.

Las anomalías denunciadas, se detalló, obedecen al pesaje realizado en centros de acopio. Fueron las empresas de transporte que ubicaron diferencias en las cantidades registradas de origen y las que pudieron corroborarse mediante otros medios.

Rayo Cruz detalló que en 838 viajes fue que encontraron el desfase de 246.5 toneladas, que se traducen en una afectación de un millón 705 mil 932 pesos.

La petición es que los responsables del programa Alimentación para el Bienestar revisen las operaciones que están relacionadas con esta problemática, incluyendo las básculas, los sistemas, los registros de bitácoras y los controles de supervisión.

El gremio también pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que realice una revisión técnica de las básculas, para saber si los equipos contaban con las verificaciones.

Petición

Al ser un proyecto de orden federal, la parte afectada también ha pedido la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise si se generó una afectación al patrimonio de algún ente o a la hacienda pública.

“Pedimos particularmente que la investigación preserve y analice los registros originales de las básculas, los archivos electrónicos, las bitácoras de usuarios, el historial de modificaciones, los registros de entrada y salida de las unidades, los inventarios físicos y electrónicos, los pesajes de origen y destino”, remarcaron en un comunicado alterno a la conferencia.

Finalmente, se resaltó que con lo expuesto no se busca desacreditar el trabajo del gobierno con un programa que está ayudando al campo, pero se debe investigar qué pasó con las toneladas faltantes de maíz.