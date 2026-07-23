Hay interés en métodos de planificación familiar

El impacto de la pandemia del coronavirus ocurrida hace algunos años generó un cambio en la manera en que los hombres están observando los métodos de planificación familiar y ahora se han interesado en el tema, puntualizó Alfredo Castellanos Rodríguez, líder del Programa Vasectomía Sin Bisturí en Tuxtla Gutiérrez.

Entrevistado en los estudios de TVo Noticias, comentó que de manera constante mantienen campañas en temas de la salud sexual y reproductiva de los hombres, una de ellas es la vasectomía sin bisturí.

Más difusión

“Conforme han pasado los años se ha generado una mayor aceptación de este método entre los distintos grupos poblacionales, pasando de 50 años a jóvenes de 18 (o menos edad), que están interesados en planificar su vida”, expresó.

Actualmente, destacó, han cambiado las técnicas quirúrgicas y se ha priorizado la recuperación del paciente, es decir, se hacen intervenciones ambulatorias que permiten la incorporación social, laboral y familiar lo más rápido posible.

La pandemia, además de los problemas económicos, los conflictos sociales y de salud, agregó, han hecho pensar a algunas familias en los grupos que tienen para sostenerlos de una manera adecuada.

Decisión consciente

Castellanos Rodríguez comentó que la vasectomía sin bisturí es un método de planificación familiar definitivo, por lo que una persona debe estar consciente de la decisión que toma.

Para quienes están satisfechos con su paternidad, relató, “pueden recibir información del sector salud en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Tuxtla Gutiérrez”.

Proceso

La vasectomía sin bisturí no afecta la disminución del deseo sexual ni tampoco impacta en la erección. Lo que se hace en el proceso es un cierre de paso entre los conductos de los espermatozoides al semen.

A los tres meses de la intervención, se realiza un estudio para verificar la no presencia de espermatozoides. La recuperación es pronta y es una intervención que no amerita hospitalización.