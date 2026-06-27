Hay más accidentes y pocas ambulancias

La abundancia de motocicletas en la capital utilizadas para el servicio de reparto por aplicación, mensajería y otros giros, ha propiciado al incremento de accidentes viales, que de acuerdo con el delegado de la Cruz Roja en Chiapas, Ángel Tovar Serrano, esta situación esta catalogada como un foco rojo.

Aseguró que en la actualidad las motos congestionan el tráfico en la ciudad y desafortunadamente la circulación es cada vez más peligrosa.

“Podríamos decir que son de las situaciones que más se atienden en Cruz Roja, al menos en la capital”, mencionó el delegado.

A este complicado panorama se suma la falta de ambulancias, Tovar Serrano dijo que en Tuxtla Gutiérrez la Cruz Roja únicamente tiene tres unidades disponibles para los servicios de emergencia.

Aseguró que entre Protección Civil Municipal y estatal se cuentan con alrededor seis ambulancias, a esto se suma el ERUM con dos, dando un total aproximado de 11 ambulancias en la ciudad, una cifra que calificó como baja si se requiere ante un evento de gran magnitud como el accidente migrante del 2021.

Tovar Serrano explicó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se establece que por cada cien mil habitantes se debe tener al menos cuatro ambulancias. Si en Tuxtla Gutiérrez se cuenta con una población aproximada a los 800 mil, se necesitarían cerca de 32 ambulancias.

“¿Qué vamos a hacer con 12 ambulancias?”, Cuestionó.

La falta de ambulancias genera que haya un descontento en la población cuando se presenta un servicio de emergencia porque no hay una unidad disponible, “muchas veces se llega tarde, o al lesionado o enfermo se lo llevaron en otro carro o peor aún, se fue caminando al hospital”.

Sin embargo, el delegado destacó que la actual administración estatal ha volteado a ver a la institución y ha mostrado su apoyo para que se cuente con una capacidad de respuesta suficiente.