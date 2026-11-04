Hay más hectáreas quemadas por incendios

Chiapas ha registrado un incremento en lo que va de este año sobre la cantidad de superficie que ha sido dañada a consecuencia de los incendios, en comparación con lo que ocurrió entre enero y octubre de 2025.

El Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego, detalló que se han acumulado 46 mil 47 hectáreas que se han quemado en estos meses, a diferencia de las 38 mil 941 que se siniestraron en 2025.

Regiones

La información muestra que las tres regiones más afectadas, en lo que respecta a la superficie impactada, fueron la Frailesca, Valles Zoque e Istmo-Costa, con rangos de entre 17 mil y más de seis mil hectáreas.

De hecho, la lista de los municipios con los números más altos de hectáreas quemadas fueron: Jiquipilas, La Concordia y Villa Corzo.

Del 23 al 29 de octubre, relata el reporte, en Chiapas se registró una quema de pastizal y una más urbana. A nivel estatal resalta que la vegetación más siniestrada fue la de bosque de pino-encino.

Sobre las causas que provocan los incendios forestales, la razón principal es desconocida, seguida de actividades pecuarias, agrícolas e intencional.

Después se ubican otros factores como cazadores, causas naturales, quemas de basureros, transportistas y hasta festividades.

Aunque hasta ahora no se ha requerido de equipo aéreo para combatir los incendios en la semana de análisis que fue del 23 al 29 de octubre, sí se han empleado 24 mil 633 días/hombre para atender los siniestros a lo largo del año.

Finalmente, la información refiere que entre el 1 de enero y el 29 de octubre de este año, en Chiapas se han registrado 351 incendios forestales y la entidad se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en este rubro.