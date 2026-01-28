Hay medicinas: abasto se ubica al 87 % en la entidad

En Chiapas sí hay medicinas y el abasto de los medicamentos se mantiene a un 87 % en los diversos espacios, enfatizaron autoridades de Salud en el marco de la Junta Directiva que se llevó a cabo para saber qué se está haciendo en favor de la población.

Los insumos, a los que se agrega el material de curación, han permitido que haya una atención oportuna y permanente para la población que lo requiera.

La Secretaría de Salud de Chiapas (SSA), que dirige Omar Gómez Cruz, también se acercó a diversos municipios con más de cinco mil consultas, de forma particular en las zonas históricamente olvidadas.

Todo esto, se indicó, “en cumplimiento a las indicaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan”, informaron las autoridades del sector.

Horarios

En relación al trabajo realizado por la institución, en la reciente Junta Directiva se destacó la clausura de ocho establecimientos conocidos como “after” por incumplir la normatividad.

Todo esto para verificar que cumplan con el horario de funcionamiento que es como máximo a las 02:00 de la mañana.

La Secretaría de Salud escribió en sus redes sociales: “Este año se han cancelado 11 licencias sanitarias y se han clausurado ocho negocios conocidos como after, notificó el director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Rodolfo Tovar Rodríguez”.

En la parte de las acciones que se han llevado a cabo, también se destacó que el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez” alcanzó buenos números.

Esto en referencia a que el año pasado este espacio cerró con 28 mil 217 unidades de sangre recolectadas, es decir, dos mil 341 más que en 2024, y muestra un avance en el tema de la donación.

La dependencia añadió que todos los centros de colecta del estado cuentan con abasto suficiente de unidades de sangre para atender las necesidades de los pacientes. Además, anunció que durante este año se fortalecerán las campañas de donación voluntaria.