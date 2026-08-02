Hay menos casos de dengue que en 2025

Pese a que en las últimas semanas los casos de dengue han ido a la baja en Chiapas, los municipios de las regiones Costa y Soconusco son los que han concentrado el mayor número de pacientes con dengue, datos de la Secretaría de Salud (SSA) federal indican que hay menos casos que en comparación con el 2025.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue 2026 de la Dirección General de Epidemiología de la dependencia federal, Tapachula, Suchiate, Huixtla, Mazatán, Huehuetán, Villa Comaltitlán y Escuintla, encabezan la lista con mayores infecciones.

Hasta la primera quincena de julio, los casos de dengue en Chiapas fueron bajos, Salud federal tuvo un registro de cien pacientes, 171 casos menos en comparación con los 271 reportados en el mismo periodo pero del 2025.

Las cifras indican que se ha reducido hasta un 63 por ciento las incidencias de afectados por esta enfermedad, transmitida por el vector del mosquito Aedes aegypti.

También se indicó que de los 100 casos registrados, 36 son no graves, 60 con signos de alarma, y cuatro de gravedad, todos se mantienen en constante monitoreo.

De igual forma aseguraron que los casos graves se redujeron de forma considerable, Salud federal sostuvo que de 17 pacientes registrados en 2025, únicamente pasaron a cuatro en este año.

La persistencia de casos en estas zonas dependen de diversos factores, principalmente las condiciones climáticas y de humedad, que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Pese a que los números se concentran en esas dos regiones, la dependencia recordó a la población evitar tener basura acumulada que contribuya a la propagación del mosquito transmisor.