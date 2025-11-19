Hay necesidad de ajustar la tarifa al pasaje

El presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en el Estado de Chiapas, Bersaín Miranda Borraz, consideró necesario algún ajuste a la tarifa del pasaje, pero se debe tomar en consideración la situación económica que enfrenta la parte social.

Respecto de un panfleto (sin membrete) que circuló en redes sociales y que proponía subir el pasaje a 18 pesos en la modalidad de colectivo, aclaró que ese documento no tiene nada que ver con las organizaciones que representa.

Sin embargo, enfatizó que existe la necesidad real de que se lleve a cabo un ajuste al costo del pasaje, pero no con esa cantidad, debido a que sería imposible tomando en cuenta la situación económica.

¿Aumento sin afectar el bolsillo?

El presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos y Trabajadores y Transportistas en el país, refirió que siempre se ha buscado que los aumentos sean de orden social.

“La tarifa que existe en Chiapas es la más baja del país, estamos conscientes que le pegamos al bolsillo de las personas más vulnerables y más desprotegidas”, enfatizó.

Hace cinco años, dijo, un análisis arrojó que la tarifa tenía que costar 13 pesos en la modalidad de pasaje de colectivo, sin embargo, se acordó no aplicar esa cifra y quedó en 10 pesos.

Para este año, aseguró, están de acuerdo que exista un incremento pero que sea un aumento emergente pero por debajo de los 18 pesos. A pregunta expresa si 15 pesos sería lo ideal, respondió que con menos aún se puede trabajar.

“Lo que buscamos los transportistas no es salir de pobres, es cuando menos que nos alcance para darle el mantenimiento adecuado a las unidades. Comprar vehículos nuevos sí se podría, pero tendrían que ser tarifas muy altas”, remarcó.

Otros temas

Miranda Borraz comentó que han planteado varios temas para que sean revisados por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, los cuales están enfocados a que haya un combate frontal a unidades irregulares (en todas las modalidades) que brindan el servicio en la entidad.