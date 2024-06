Hay partidos en riesgo, pero siguen con registro: IEPC

Aunque varios partidos políticos, después de los resultados finales de la votación del 2 de junio en Chiapas, no alcanzaron el 3 % de los sufragios que marca la ley para mantenerse activos, la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, confirmó que hasta ahora ninguno perdió el registro, debido a que hay una cadena de impugnaciones que no se han resuelto.

Sobre el tema, refirió que se ha generado especulación y falta de certeza; es decir, si bien es cierto que un par de partidos están en situación de riesgo al no llegar al 3 % en la etapa ordinaria del proceso, hay factores que todavía se deben considerar.

Puntos

Dentro de estos puntos, explicó, aparecen las elecciones extraordinarias que aún no se han llevado a cabo. Se trata de Pantelhó y Chicomuselo, municipios que previo a los comicios no presentaron condiciones políticas y electorales. Además, en Capitán Luis Ángel Vidal se declaró la no validez de la votación.

La normatividad, detalló la consejera electoral, marca que el proceso de liquidación de los partidos se lleva a cabo cuando los números ya están cerrados; se suma lo alcanzado en las elecciones ordinarias y extraordinarias, si es que las hay.

Con lo señalado anteriormente, todavía no se cuenta con la certeza de los números reales para saber qué partidos pueden (o no) llegar a ese 3 %. “No hay que adelantar”, añadió Vila Domínguez, toda vez que esos institutos tienen la acreditación y siguen gozando de sus prerrogativas.

Remarcó que son diversas fases las que se llevan a cabo para que un partido político pierda el registro, todo está previsto en la ley, legislación y normatividad electoral. Las etapas pueden llevar de cuatro a seis meses.

Resoluciones

Lo primero, insistió la consejera, es esperar que el tribunal local resuelva las impugnaciones que se presentaron de los resultados del pasado 2 de junio. Por otro lado, también hay que esperar si el Congreso Local convoca a elecciones extraordinarias o va a designar a Concejos Municipales en las zonas antes citadas.

El Poder Legislativo es quien tomará la decisión de realizar o no el proceso en los tres municipios, también habrá que observar qué decisión toma el organismo jurisdiccional sobre la cadena impugnativa.

Finalmente, mencionó que están en la cuarta etapa del proceso electoral que hace referencia a la revisión de los procesos que se llevaron a cabo en la entidad, hasta ahora hay 49 municipios y un distrito local impugnados.