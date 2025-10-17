Hay paz y seguridad, afirma Conde Ruiz

Aunque recientemente se presentaron bloqueos carreteros en Chiapas, derivado de la aparición de vehículos calcinados, la titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz, consideró que la entidad sigue con seguridad y paz y que están trabajando en los temas.

“Estamos trabajando; el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar todos los días trabaja para la seguridad de Chiapas, la hemos recuperado”, remarcó.

Contexto

Hace unos días las autoridades de seguridad desplegaron un operativo en municipios como Arriaga, Cintalapa y Jiquipilas, lo que dio como resultado la detención de tres personas.

Sin embargo, a la par de esta situación se reportaron 14 unidades calcinadas en diferentes tramos; algunas estaban entre la vía que comunica a Ocozocoautla con Arriaga y los otros rumbo a Villaflores, a la altura de La Mazorca.

Postura local

En tanto, la secretaria general de Gobierno insistió que lo ocurrido recientemente en algunos tramos carreteros es un asunto que buscaba “darle resultados a todos los chiapanecos”.

Resaltó que se llevan más de 10 meses en la entidad con trabajo que se ha traducido en paz. Dijo que confía en las acciones que llevan a cabo las autoridades y resaltó: “cuántos meses llevamos teniendo seguridad y paz, claro que confío”.

La encargada de la política interna en el estado afirmó que hay una entidad que tiene tranquilidad y las diversas instancias han realizado acciones para ello.

Continuó: “tenemos un Chiapas seguro, tenemos un Chiapas en paz, con toda la connotación que pueda tener. Vivimos tiempos de paz y de seguridad”.