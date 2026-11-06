Hay penas de cien años, pero falta un cambio

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Catalina Aguiar Álvarez, se pronunció sobre las sentencias emitidas en Chiapas por feminicidios y los avances del estado en la materia, y afirmó que, aunque existen penas de hasta 100 años de prisión, lo que hace falta es un cambio cultural para dejar de normalizar la violencia contra las mujeres.

“Lamentablemente la legislación establece, nosotros hicimos la modificación al Código Penal. Somos el único estado que tiene 100 años de prisión para feminicidas. En los últimos casos, la Fiscalía ha solicitado al juez todo el peso de la ley, ha solicitado los 100 años”, señaló.

Sin embargo, explicó que cada caso se juzga de manera distinta, de acuerdo a los agravantes, a cómo sucede y a la relación entre el feminicida y la víctima. “Son una serie de circunstancias las que determinan la pena”, indicó.

Casos

Aguiar Álvarez reconoció que los casos vistos en los últimos meses han sido muy lamentables y que la violencia contra las mujeres parece no ceder, a pesar de que existen las penas de prisión necesarias para dar mensajes contundentes.

“Creo que lo que nos hace falta es el cambio cultural. Es como sociedad dejar de normalizar la violencia contra las mujeres, dejar de normalizar la violencia incluso en el noviazgo, en relaciones amistosas, en las escuelas, dejar de normalizar el bullying. Todas las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres pueden escalar”, expresó.

La legisladora insistió en que la sociedad ha normalizado la violencia contra las mujeres y que el feminicidio es una de sus expresiones más graves. No obstante, confió en que quienes han cometido estos delitos recibirán las penas que ameritan.