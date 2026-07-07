Hay propuesta para garantizar paridad efectiva

Durante el podcast “Platicando con el Jaguar”, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se reiteró la importancia de llevar a cabo una reforma local para garantizar la paridad efectiva, es decir, que no solo se garantice la candidaturas de las mujeres, también que puedan llegar a gobernar.

Sobre esto, la presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, dijo que se trata de un primer paso para reconocer el trabajo de las mujeres y que pueden estar en un espacio de toma de decisiones a nivel municipal.

En la charla, hizo un llamado a las mujeres de la entidad a que reconozcan el valor que tienen en voz, debido a que actualmente hay oportunidades dentro del ámbito político.

Actividad

La presente legislación local ha impulsado reformas para el bienestar de la población de Chiapas, y una de ellas es la penalización de hasta 100 años de prisión a quienes cometan feminicidios, indicó Gómez Mendoza.

En el podcast, dijo que también se aprobó la penalización a la cohabitación forzada. Se trata de una relación en la que están juntos una persona adulta con una niña, situación que en la entidad no era sancionada.

¿Quién es la diputada?

Gómez Mendoza es ingeniera civil y egresada de la Benemérita Unach. Originaria de Villaflores, desde muy joven viajó a la capital chiapaneca para estudiar e iniciar su formación profesional.

Hace unos seis años comenzó a adentrarse en el mundo de la política, plataforma que, añadió, permite llevar el bienestar a muchas familias chiapanecas.

Situación

En la charla, el gobernador recordó que en algunas comunidades se vendían a niñas de 12 años por 20 mil o 30 mil pesos. Sobre esto, Gómez Mendoza se mostró respetuosa de los pueblos originarios, sin embargo, enfatizó que hay una línea muy delgada entre los usos y costumbres y un delito.

En la conversación también rememoró que Chiapas fue de los últimos estados en despenalizar el aborto, cuando antes era una práctica que se hacía y se buscaba sancionar a las mujeres que lo llevaban a cabo.

La diputada remarcó que una ley no lo hace todo, es importante trabajar de manera conjunta con diversas instituciones.

Durante el espacio, Ramírez Aguilar mencionó que tiene el interés de presentar una iniciativa para evitar tanta burocracia en la administración pública.

Gómez Mendoza platicó que ha pedido al gremio de la construcción que presente propuestas. También detalló que en esta última semana se legisló para hacer de manera obligatoria que las sesiones de Cabildo sean públicas y transmitidas en vivo.

Eso, resaltó, ayudará a que haya más transparencia para que la población sepa qué es lo que está ocurriendo en los municipios.

Finalmente, la presidenta del Congreso de Chiapas puntualizó que desea tener salud y también vigencia política, pues se considera una buena mujer dentro de ese ámbito.