Hay que adaptarse a disidencias sexuales: Unich

En el marco de la XIII Feria de la Diversidad Sexual de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Lilliana Bellato, a cargo de la división de procesos naturales de la institución, señaló que las disidencias sexuales deben crear una reflexión interna para “cambiar lo que sea necesario, porque si no, nos quedamos muy cortos”.

Durante su participación, mencionó que le ha tocado ver que alguna persona en su acta de nacimiento es nombrada como varón, pero que en su expresión de género se cataloga como mujer.

La académica indicó que hablar de disidencia sexual coloca, de manera central, el tema del poder.

Sociedad heteronormada

“Este sistema se ha encargado de entender a la sociedad como una sociedad heteronormada, cosa que no es así. Sin embargo, nuestros pensamientos, creencias y la propia Universidad es una manera universalizante que esconde toda la diversidad y disidencias” detalló.

Durante el evento, estudiantes expusieron distintos datos sobre la violencia que la comunidad LGBTQ+ continúa padeciendo, resaltando que, por ejemplo, el 90 % de los asesinatos de personas trans registrados en Latinoamérica suceden en México.

“Estas no son solo cifras, son vidas truncadas, sueños apagados y familias que viven con dolor, son personas que tuvieron que ocultar la forma en la que se identifican por miedo a este tipo de situaciones” señalaron.