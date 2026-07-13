Hay que apostar por el turismo de naturaleza

La exsecretaria de Turismo de Chiapas, Mercedes Cerdio Sánchez, afirmó que la tendencia mundial apunta hacia el turismo de naturaleza, ya que las nuevas generaciones buscan vivir experiencias y mantener un mayor contacto con el entorno natural.

Sostuvo que la entidad posee una riqueza excepcional con atractivos de talla internacional, por lo que consideró necesario fortalecer este segmento turístico. Destacó que el secretario de Turismo, Segundo Guillén, y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, han orientado sus esfuerzos hacia el impulso de proyectos vinculados con la naturaleza.

“Me da mucho gusto escuchar las declaraciones del secretario de Turismo y del gobernador, quien está impulsando, por ejemplo, la ruta del Tacaná, que ofrece una gran variedad de paisajes y experiencias. Están construyendo un refugio y senderos; además, en la planicie comiteca también se desarrollan rutas muy interesantes. Es una buena alternativa”, expresó.

Añadió que San Cristóbal de Las Casas cuenta con un amplio potencial para desarrollar rutas ciclistas, senderismo y recorridos por comunidades indígenas, integrando a la población local en la actividad turística.

Destinos

Entre los destinos con potencial internacional mencionó Las Guacamayas, Escudo Jaguar, Santo Domingo, Laguna Verde, Las Nubes y El Chiflón.

La empresaria señaló que para consolidar este modelo, es indispensable reforzar la infraestructura, capacitar a las comunidades para ofrecer servicios de calidad internacional y mantener el acompañamiento gubernamental.

“Vamos por buen camino, tenemos mucho que ofrecer, aunque todavía hay que trabajar en infraestructura y capacitación”, indicó.

En materia de seguridad, consideró que existe una mejor percepción tanto en San Cristóbal como en el estado.

“Se siente una mejora, incluso en la ciudad hay más orden y condiciones para que sea visitada y disfrutada. Pasamos por momentos muy complicados, pero ahora hay mayor vigilancia e intervención del gobierno para atender los focos problemáticos”, afirmó.

Cerdio Sánchez fue entrevistada en el hotel Ciudad Real, ubicado en el centro histórico de San Cristóbal y considerado uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad, con cerca de cien años de fundación, “es de los primeros de San Cristóbal”, informó.

Resaltó que la evolución turística de San Cristóbal ha sido notable “sobre todo en el plan gastronómico, es una de las ciudades que es diversificada, interesante y atractiva. Tenemos representación de cocina de muchos países del mundo, tal vez de 30 o 35. Cada una con su encanto”, expresó.

Periodo vacacional

Respecto al próximo periodo vacacional de verano, estimó que podría representar una buena temporada para el sector, siempre que prevalezcan las condiciones de seguridad.

“Pedimos a las autoridades que no bajen el ritmo de la vigilancia, presencia y prevención. Faltan buenos años en los que puede fructificar todo el trabajo por la seguridad para que los turistas nacionales puedan percibirnos como un lugar seguro y si es seguro, vamos a traer turismo regional y nacional”, reiteró.

Asimismo, reconoció la estrategia de promoción turística del estado, al señalar que las campañas recientes hacen énfasis en la riqueza natural de Chiapas.

“Si mantenemos ese ritmo, con seguridad, sin bloqueos ni malas noticias, podemos salir adelante. San Cristóbal cuenta con hoteles, hostales, restaurantes, plazas, textiles, museos extraordinarios y una arquitectura vernácula que le da una identidad muy especial”, señaló.

“Tengo fe en este gobierno y en el gobernador, que va a cuidar mucho la seguridad porque se lo pedimos los empresarios. Y es algo que él trae presente. Siempre habla de la seguridad como primer tema y está actuando en ese sentido de ofrecernos seguridad a los chiapanecos”, dijo.

Impacto mundialista

La empresaria turística también destacó que “hasta el momento ha sido poco el impacto del mundial de futbol en el sureste del país en cuanto a turismo, pero creo que cuando concluya podamos tener una afluencia importante en Chiapas”.