Hay que confiar en la Fiscalía y Seguridad

El diputado local, Javier Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Chiapas, se pronunció respecto al incremento en los casos de feminicidios en la entidad durante este 2026 y confió en el trabajo que realizan la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

“Las instituciones del Estado son las que están en este seguimiento. Mi labor como legislador y presidir esta comisión es muy relevante, pero también lo he reiterado: el fiscal general del Estado ha hecho un trabajo muy importante al interior del Estado, y nos consta que ha estado visitando muchas regiones”, señaló.

Feminicidios

Cuestionado sobre las cifras de feminicidios, el legislador consideró que si no hubiera un seguimiento tanto del secretario de seguridad como de la FGE, “las cosas no se estarían manejando con este cuidado”.

Ante la pregunta sobre qué le está faltando al Estado para atender esta problemática, Jiménez Jiménez respondió: “No te sabría decir con esa certeza, te vuelvo a repetir, porque nosotros legislamos y estamos con esa labor pendiente de estar avanzando”.

El diputado reconoció que se han tipificado el feminicidio y la violencia contra las mujeres, pero que la aplicación de la norma en su sentido estricto corresponde a las diferentes instancias gubernamentales.