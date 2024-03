Hay que dejar huella en los encargos: Yazmín Ramírez

“Los jóvenes tenemos que ganarnos los espacios, caminar y conocer cada rincón de nuestro estado, conocer las necesidades, que es lo más importante, porque no es solo llegar a un cargo por ego, es llegar para realmente dejar huella”, afirma Yazmín Ramírez Espinosa, líder social estatal de Jóvenes de Chiapas hacia una Nueva ERA.

En “Cuarto Poder” entrevistamos en exclusiva a la joven que encabeza a jóvenes de la entidad chiapaneca y nos compartió información relevante sobre ella, su familia, sus anhelos y su ánimo de una “nueva ERA”.

¿Quién es Yazmín Ramírez Espinosa?

—Soy de Comitán, orgullosamente “cositía”. Ahí viví muchos años, estuve viviendo ahí siete años, luego me mudé a Tuxtla Gutiérrez otros siete años; mi vida siempre ha estado en constante cambio por toda la trayectoria que han tenido mi mamá, Sofía Espinosa, y mi papá, Eduardo Ramírez.

Me siento muy orgullosa, pues, ahí crecimos en todos los ámbitos. A mí me tocó ver todo el crecimiento de mi familia, tanto de mi papá como de mi abuelo, que en paz descanse Óscar Ramírez, que fue un gran formador de mi papá.

¿Cuáles son los valores que te ha transmitido tu familia?

—Creo que es un tema muy importante, no olvidarnos de los valores y pues a mí, en mi casa, en mi familia siempre me han enseñado que la humildad es el mayor valor, el respeto, y sobre todo la empatía, ayudar al prójimo y el agradecimiento, con quienes están apoyándonos, con quienes han estado en tu caminar… Y pues, Eduardo Ramírez ha hecho eso, eso es lo que nos ha enseñado a sus hijas en todo momento.

Sobre su mamá, Sofía Espinosa expresa: “Mi mamá es mi mejor amiga, es una persona con un gran corazón. Ella me ha enseñado mucho del altruismo, desde que yo era pequeña iba con ella a entregar apoyos a adultos mayores, a casas hogares, y pues de ahí viene también todo esto que estamos haciendo con los jóvenes”.

Recuerda que en el año 2008, en Comitán, se hicieron campañas para promover el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua y explica: “Yo fui la primera en levantar la mano, en ser vigilante en mi escuela; pues estaba en Comitán, en el Colegio Mariano, y desde el 2008 al 2010 me tocó ser vigilante de este gran recurso que tenemos”.

¿Algo que puedas decir sobre la red juvenil de jóvenes de Chiapas?

—Todo empezó con el deseo de que los jóvenes tuvieran un espacio, porque este es uno de los estados donde hay mayor índice de jóvenes, al tiempo de reconocer que no se les daba la importancia que realmente tienen.

¿A qué se refieren con que los jóvenes vivirán una “nueva era”?

—En su momento nos llamaban solo para ir a los eventos, a hacer bulto coloquialmente, y no, los jóvenes hoy ya no estamos para eso, los jóvenes estamos para tomar las decisiones más importantes de la vida pública y en esta “nueva ERA” vamos a tener esos espacios.

Expresó que los espacios para jóvenes no deben ser solo el resultado de una cuota, sino de su preparación.

Al referirse al Foro de Cultura Política y Participación de los Jóvenes, Ramírez Espinosa argumentó que una de las principales manifestaciones de los jóvenes es que a ellos no se les da una verdadera oportunidad y están muy alejados de llegar a tener un cargo público, porque se justifica que los jóvenes no tienen experiencia alguna, que no están preparados, pero a su parecer no es así, pues están preparados porque están actualizados.

Aunque reconoció que las redes sociales son un “arma de doble filo”, si se saben aprovechar se pueden hacer grandes cosas por medio de ellas, destacando temas de interés como el de la inclusión.

Ahora bien, al referirse a los foros que se han desarrollado, expresó que se ha dado voz a los diferentes sectores juveniles. Además sostuvo que se seguirán haciendo, porque es momento de alzar la voz y representar a la juventud, ya que afirmó: “Es necesario que realmente vean que sí tenemos deseos y tenemos estas ganas de hacer un cambio verdadero”.