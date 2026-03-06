Hay que explicarles a los niños quién es Trump

El sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos de migrantes, considera que la humanidad está viviendo los últimos momentos del imperialismo norteamericano y que ante ese panorama, es importante explicarle a las infancias y juventudes las implicaciones de este cambio para que no sean solo espectadores.

En entrevista, el clérigo señaló que a nivel mundial se están viviendo cambios radicales a nivel estructural y sistémico. “Pero los jóvenes de ahora, a pesar de que son muy nobles, yo pienso que no alcanzan a reflexionar lo que está pasando, porque están muy distraídos con la tecnología” señaló el sacerdote.

Preocupación

Alejandro Solalinde, quien visitó San Cristóbal en el marco del XXX Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica celebrado en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), expresó su preocupación sobre lo poco que leen los jóvenes hoy en día.

“Porque no tienen instrumentos y herramientas para entender la situación y animarse a tener y mantener la esperanza, resistir”. Al respecto, indicó la alta cantidad de suicidios que se están dando en los jóvenes blancos en Estados Unidos.

Fin de una época

El también activista dice que se vive el “último jalón” de la oligarquía capitalista, donde, según su visión, la gente rica está contra los pobres. Explicó que pese a que haya diferencias entre el bando de Donald Trump o Joe Biden, ambos tienen los mismos intereses, “el dinero y el poder” dijo, “pero viene otra etapa”.

Recordó las palabras que dijo durante un recorrido que hizo desde Tijuana a Fresno, California. “Yo les decía tomen a los niños y a los jóvenes y explíquenles lo que está pasando, con Donald Trump y el peligro para el mundo”.

Pese a que está consciente de que hay edades para todo, también dijo que hay forma de concientizar a las nuevas generaciones sobre la situación mundial, esto para que sean parte del movimiento de la historia.