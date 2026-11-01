Hay que formalizar contratos y verificar a intermediarios

Karla Jeannete Vázquez Espinosa, coordinadora del Consejo de Evaluación del Consejo Nacional Inmobiliario, comentó en entrevista respecto al arrendamiento de viviendas y terrenos, donde destacó que uno de los principales mecanismos de protección para propietarios e inquilinos es contar con contratos formales, debidamente elaborados y registrados ante las instancias correspondientes.

“Yo le diría a toda persona que quiera rentar que haga su contrato. Los contratos tienen que estar registrados ante Profeco y ante el Registro Público. De esa manera se protegen ante cualquiera de estas situaciones”, sostuvo.

Indicó que desde el Consejo Nacional Inmobiliario se impulsa el uso de contratos que contemplan mecanismos de protección jurídica, particularmente ante los riesgos que pueden surgir cuando un inmueble se relaciona con actividades ilícitas y enfrenta procedimientos de aseguramiento o extinción de dominio.

Inseguridad

Advirtió que en Chiapas también se han presentado situaciones que generan temor entre los propietarios al momento de rentar sus inmuebles, debido a la posibilidad de que estos puedan verse involucrados en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

Por ello, recomendó a quienes pretendan rentar una propiedad no realizar acuerdos únicamente de palabra, sino solicitar las garantías correspondientes, contar con un aval y establecer por escrito las condiciones del arrendamiento.

Asimismo, llamó a la población a acercarse a organismos especializados para recibir asesoría antes de concretar operaciones inmobiliarias y verificar que los desarrolladores cuenten con los permisos necesarios.

Vázquez Espinosa señaló que Chiapas enfrenta un déficit de vivienda, particularmente para los sectores de menores ingresos, debido a que buena parte de los nuevos desarrollos se concentra en segmentos de nivel medio y alto.

Ampliar alternativas

Consideró que, además de impulsar nuevas inversiones, es necesario generar condiciones para que los desarrolladores participen en proyectos de vivienda de interés social y se amplíen las alternativas para las personas que no tienen acceso a créditos hipotecarios.